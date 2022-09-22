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Чемпионат Италии. Серия Б

Глик рад тому, что «Беневенто» возглавил Каннаваро

 
22 Сентября 2022 • 23:29 Комментировать
Беневенто
...
Асколи
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02.10 17:15

Мы уже сообщали о том, что бывший обладатель «Золотого мяча» в 2006 году Фабио Каннаваро стал тренером итальянского клуба «Беневенто». Его назначение приветствует польский защитник Камил Глик, который выступает за «Беневенто» с 2020 года.

- Я знал, что он станет нашим тренером, мы уже общались. Мне повезло, я поработал с таким тренером, как Филиппо Индзаги, а теперь и Каннаваро. Всегда можно узнать что-то новое от чемпиона мира, - прокомментировал Глик, слова которого цитирует ITASportPress.

Любопытно, что в переводе с итальянского «Беневенто» означает «Добро пожаловать», так что обращение Глика также можно назвать «беневенто» - мол, добро пожаловать, Фабио! 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Камил Глик Беневенто
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БЕНЕВЕНТО АСКОЛИ
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