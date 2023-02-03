Форвард «Баварии» Мюллер стал рекордсменом Кубка Германии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом по победным матчам в рамках Кубка Германии. На счету 33-летнего футболиста 53 «виктории» в турнире. Он побил достижение бывшего игрока бременского «Вердера» Мирко Вотавы.

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Баварии» противостоял «Майнц». Подопечные Юлиана Нагельсманна отпраздновали крупную победу со счетом 4:0. В этом поединке Мюллер отметился голевой передачей.

В нынешнем сезоне Томас сыграл 11 матчей в Бундеслиге. Опытный нападающий записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.