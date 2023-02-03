Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Германии

Форвард «Баварии» Мюллер стал рекордсменом Кубка Германии

03 Февраля 2023 • 07:11 Комментировать
Майнц
0:4
Бавария
окончен

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом по победным матчам в рамках Кубка Германии. На счету 33-летнего футболиста 53 «виктории» в турнире. Он побил достижение бывшего игрока бременского «Вердера» Мирко Вотавы.

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Баварии» противостоял «Майнц». Подопечные Юлиана Нагельсманна отпраздновали крупную победу со счетом 4:0. В этом поединке Мюллер отметился голевой передачей.

В нынешнем сезоне Томас сыграл 11 матчей в Бундеслиге. Опытный нападающий записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
07:11 · Германия. Кубок
Форвард «Баварии» Мюллер стал рекордсменом Кубка Германии
02 Февраля
10:38 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн — о дебюте Канселу: «Жоау сыграл очень хорошо»
08:36 · Германия. Кубок
Нагельсманн оценил победу «Баварии» в Кубке Германии
00:40 · Германия. Кубок
«Бавария» наконец-то победила, разгромив «Майнц» в Кубке
00:39 · Германия. Кубок
Томас Мюллер повторил рекорд Зеппа Майера за «Баварию»
01 Февраля
23:24 · Германия. Кубок
Канселу оформил ассист в первом матче за «Баварию»
22:15 · Германия. Кубок
«Майнц» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
21:57 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» спокойно выбил из Кубка «Хоффенхайм»
21:52 · Германия. Кубок
Канселу дебютирует за «Баварию» в сегодняшнем кубковом матче 1
00:39 · Германия. Кубок
«Унион» одержал волевую победу в матче с «Вольфсбургом»
31 Января
21:19 · Германия. Кубок
​«Майнц» - «Бавария»: прогноз на матч Кубка Германии – 1 февраля 2023
19:56 · Германия. Кубок
​Ковач: «Сейчас легче играть с «Баварией», чем с «Унионом»
30 Января
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» планирует выпустить Канселу в старте уже в среду
20 Октября
00:34 · Германия. Кубок
Мюллер добился повторения рекорда в Кубке Германии
19 Октября
23:38 · Германия. Кубок
«Бавария» забила «Аугсбургу» 5 мячей, отомстив за недавнее поражение
Все новости
Рекомендуем