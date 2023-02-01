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Кубок Германии

Канселу дебютирует за «Баварию» в сегодняшнем кубковом матче

01 Февраля 2023 • 21:52 Комментировать
Майнц
...
Бавария
Через 0 ч. 0 мин.

Стала известна дата дебюта новичка мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу за новый клуб. Он состоится уже сегодня в 22:45 по московскому времени.

Напомним, сегодня немецкий гранд в рамках матча 1/8 финала Кубка Германии отправился в гости к «Майнцу», игра состоится на стадионе «Мева-Арена». Следите за трансляцией встречи на портале Liveresult.

Напомним, что Канселу перешёл к мюнхенцам из «Манчестер Сити» в заключительные дни открытого трансферного окна. Предполагается, что из-за конфликта с Хосепом Гвардиолой.

Португалец выступал за «горожан» с 2019 года, дважды стал чемпионом Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Майнц Жоау Канселу
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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