Нагельсманн оценил победу «Баварии» в Кубке Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о матче против «Майнца» в 1/8 финала Кубка Германии. Гранд отпраздновал разгромную победу со счетом 4:0.

«Очень доволен нашей игрой. Команда более агрессивно действовала в атаке, если сравнивать с предыдущими матчами. Еще мы смогли сохранить ворота на замке – это отличный сигнал. «Бавария» одержала заслуженную победу. Хотим сыграть на таком же уровне против «Вольфсбурга», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

Матч чемпионата Германии «Вольфсбург» - «Бавария» состоится в воскресенье, 5 февраля.