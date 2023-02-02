Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Германии

Томас Мюллер повторил рекорд Зеппа Майера за «Баварию»

02 Февраля 2023 • 00:39 Комментировать
Майнц
0:4
Бавария
окончен

В кубковом матче 1/8 финала «Бавария» легко и непринужденно громит «Майнц», гегемон забил уже четыре мяча своему сопернику. Томас Мюллер вышел на поле в стартовом составе «Баварии», чем повторил рекорд легендарного голкипера Зеппа Майера - у обоих теперь по 63 матча в рамках Кубка Германии. Следующая игра, таким образом, должна стать для выступающего за «Баварию» с 2009 года Мюллера рекордной, он единолично возглавит иерархию.

Следить за событиями кубковой игры 1/8 финала между «Майнцем» и «Баварией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Зепп Майер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм Хоффенхайм
3
1
1.69 4.20 4.80
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Бавария Бавария
0
4
7.00 5.20 1.42
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Февраля
00:40 · Германия. Кубок
«Бавария» наконец-то победила, разгромив «Майнц» в Кубке
00:39 · Германия. Кубок
Томас Мюллер повторил рекорд Зеппа Майера за «Баварию»
01 Февраля
23:24 · Германия. Кубок
Канселу оформил ассист в первом матче за «Баварию»
22:15 · Германия. Кубок
«Майнц» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
21:57 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» спокойно выбил из Кубка «Хоффенхайм»
21:52 · Германия. Кубок
Канселу дебютирует за «Баварию» в сегодняшнем кубковом матче
00:39 · Германия. Кубок
«Унион» одержал волевую победу в матче с «Вольфсбургом»
31 Января
21:19 · Германия. Кубок
​«Майнц» - «Бавария»: прогноз на матч Кубка Германии – 1 февраля 2023
19:56 · Германия. Кубок
​Ковач: «Сейчас легче играть с «Баварией», чем с «Унионом»
30 Января
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» планирует выпустить Канселу в старте уже в среду
20 Октября
00:34 · Германия. Кубок
Мюллер добился повторения рекорда в Кубке Германии
19 Октября
23:38 · Германия. Кубок
«Бавария» забила «Аугсбургу» 5 мячей, отомстив за недавнее поражение
21:15 · Германия. Кубок
«Аугсбург» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:5
20:54 · Германия. Кубок
Дортмундская «Боруссия» без проблем выбила из Кубка «Ганновер 96»
08:27 · Германия. Кубок
Цорн посетил кубковый матч «РБ Лейпцига»
Все новости
Рекомендуем