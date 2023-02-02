Томас Мюллер повторил рекорд Зеппа Майера за «Баварию»

В кубковом матче 1/8 финала «Бавария» легко и непринужденно громит «Майнц», гегемон забил уже четыре мяча своему сопернику. Томас Мюллер вышел на поле в стартовом составе «Баварии», чем повторил рекорд легендарного голкипера Зеппа Майера - у обоих теперь по 63 матча в рамках Кубка Германии. Следующая игра, таким образом, должна стать для выступающего за «Баварию» с 2009 года Мюллера рекордной, он единолично возглавит иерархию.

Следить за событиями кубковой игры 1/8 финала между «Майнцем» и «Баварией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.