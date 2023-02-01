Канселу оформил ассист в первом матче за «Баварию»

Защитник Жоау Канселу, пополнивший ряды мюнхенской «Баварии» в январское трансферное окно, отметился результативным действием в дебютном поединке за немецкий гранд. Португальский латераль оформил ассист во встрече 1/8 финала Кубка Германии против «Майнца».

На 18-й минуте первого тайма Жоау выполнил навес в штрафную площадку соперника, который результативно замкнул нападающий Эрик Чупо-Мотинг.

Канселу стал игроком «Баварии» в последний день зимнего трансферного окна. Мюнхенский топ-клуб оформил аренду футболиста до завершения сезона с правом последующего выкупа.