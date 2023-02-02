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Кубок Германии

«Бавария» наконец-то победила, разгромив «Майнц» в Кубке

02 Февраля 2023 • 00:40 Комментировать
Майнц
0:4
Бавария
окончен

В Кубке Германии «Бавария» играла в гостях против «Майнца» и с четвёртой попытки всё же добыла первую победу в новом году. Довольно быстро был открыт счет, после подачи Жоау Канселу на дальнюю штангу Эрик Чупо-Мотинг ногой пробил в цель. Джамал Мусиала получил мяч от Томаса Мюллера, продвинулся вперед и пробил в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку. В концовке тайма Йозуа Киммих также попал в каркас ворот, но мяч вернулся в поле. А вот Лерой Сане был точен после отличной передачи пяткой от Чупо-Мотинга. В концовке точку ударом головой поставил Альфонсо Дэвис - 4:0.

Протокол игры  
Майнц0:4Бавария
  17'Чупо-Мотинг Эрик (0:1)
  30'Мусиала Джамал (0:2)
  44'Сане Лерой (0:3)
  83'Дэвис Альфонсо (0:4)
Дамен ФиннХанше-Ольсен АндреасФернандес ЭдимилсонКаси АнтониВидмер Сильван  24' 40' (Да Коста Данни ( 40') Аарон Мартин 46' (Чхэ-Сон Ли II ( 46') Баррейро Леандро 46' (Хак Александер ( 46'  49'  87') Кор ДоминикБаркок АйменСтах Антон 67' (Онисиво Карим ( 67') Ажорк Людовик 67' (Ингвартсен Маркус ( 67')
Запасные: Груда БрайанЛайч МаксимБель ШтефанРисс Лассе
Зоммер ЯннПавар БенжаменУпамекано Дайо 64' (Блинд Дэйли ( 64') Де Лигт МаттейсКанселу Жоау 71' (Горецка Леон ( 71') Коман КингслиСане Лерой 71' (Дэвис Альфонсо ( 71') Киммих ЙозуаМусиала ДжамалМюллер Томас  38' 64' (Гравенберх Райан ( 64') Чупо-Мотинг Эрик 79' (Гнабри Серж ( 79')
Запасные: Ваннер ПаульУльрайх СвенСтанишич ЙосипТель Матис
01 февраля. Стадион "МЕВА Арена".

 

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