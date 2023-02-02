«Бавария» наконец-то победила, разгромив «Майнц» в Кубке

В Кубке Германии «Бавария» играла в гостях против «Майнца» и с четвёртой попытки всё же добыла первую победу в новом году. Довольно быстро был открыт счет, после подачи Жоау Канселу на дальнюю штангу Эрик Чупо-Мотинг ногой пробил в цель. Джамал Мусиала получил мяч от Томаса Мюллера, продвинулся вперед и пробил в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку. В концовке тайма Йозуа Киммих также попал в каркас ворот, но мяч вернулся в поле. А вот Лерой Сане был точен после отличной передачи пяткой от Чупо-Мотинга. В концовке точку ударом головой поставил Альфонсо Дэвис - 4:0.