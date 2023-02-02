«Бавария» наконец-то победила, разгромив «Майнц» в Кубке

В Кубке Германии «Бавария» играла в гостях против «Майнца» и с четвёртой попытки всё же добыла первую победу в новом году. Довольно быстро был открыт счет, после подачи Жоау Канселу на дальнюю штангу Эрик Чупо-Мотинг ногой пробил в цель. Джамал Мусиала получил мяч от Томаса Мюллера, продвинулся вперед и пробил в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку. В концовке тайма Йозуа Киммих также попал в каркас ворот, но мяч вернулся в поле. А вот Лерой Сане был точен после отличной передачи пяткой от Чупо-Мотинга. В концовке точку ударом головой поставил Альфонсо Дэвис - 4:0.
Протокол игры
|17'Чупо-Мотинг Эрик (0:1)
|30'Мусиала Джамал (0:2)
|44'Сане Лерой (0:3)
|83'Дэвис Альфонсо (0:4)
Дамен Финн•Ханше-Ольсен Андреас•Фернандес Эдимилсон•Каси Антони•Видмер Сильван 24'40' (Да Коста Данни (40') •Аарон Мартин46' (Чхэ-Сон Ли II (46') •Баррейро Леандро46' (Хак Александер (46' 49') • 87'Кор Доминик•Баркок Аймен•Стах Антон67' (Онисиво Карим (67') •Ажорк Людовик67' (Ингвартсен Маркус (67')
Запасные: Груда Брайан•Лайч Максим•Бель Штефан•Рисс Лассе
Зоммер Янн•Павар Бенжамен•Упамекано Дайо64' (Блинд Дэйли (64') •Де Лигт Маттейс•Канселу Жоау71' (Горецка Леон (71') •Коман Кингсли•Сане Лерой71' (Дэвис Альфонсо (71') •Киммих Йозуа•Мусиала Джамал•Мюллер Томас 38'64' (Гравенберх Райан (64') •Чупо-Мотинг Эрик79' (Гнабри Серж (79')
Запасные: Ваннер Пауль•Ульрайх Свен•Станишич Йосип•Тель Матис
01 февраля. Стадион "МЕВА Арена".
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