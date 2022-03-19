«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Мидлсбро»

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» на выезде победил «Мидлсбро» со счетом 2:0.

Синие еще в первом тайме сделали результат, забив два мяча. Сначала на 15-й минуте отличился Ромелу Лукаку, затем на 31-й минуте гол забил Хаким Зиеш.

Завтра, 20 марта пройдут остальные четвертьфинальные матчи, в которых встретятся: «Саутгемптон» - «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» - «Эвертон».