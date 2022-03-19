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Англия. Кубок Англии

«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Мидлсбро»

19 Марта 2022 • 22:07 Комментировать
Мидлсбро
0:2
Челси
окончен

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» на выезде победил «Мидлсбро» со счетом 2:0.

Синие еще в первом тайме сделали результат, забив два мяча. Сначала на 15-й минуте отличился Ромелу Лукаку, затем на 31-й минуте гол забил Хаким Зиеш.

Завтра, 20 марта пройдут остальные четвертьфинальные матчи, в которых встретятся: «Саутгемптон» - «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» - «Эвертон».

Протокол игры  
Мидлсбро 0:2Челси
  15'Лукаку Ромелу (0:1)
  31'Зиеш Хаким (0:2)
Ламли ДжоДейкстел АнферниМакнейр Пэдди  53' (Пелтьер Ли (  53') Фрай Даэл  46' (Бамба Сулейман (  46') Джонс ИсайяКрукс МэттХаусон ДжонатанТавернер МаркусТейлор Нил  58' (Уотмор Данкан (  58') Балогун Фоларин  74' (Кобурн Джош (  74') Коннолли Аарон  58' (Бола Марк (  58')
Запасные: Дэниэльс ЛюкОлусанья ТойосиБойд-Манс КоланХолл Грант
Менди ЭдуарАспиликуэта СесарСилва ТьягоРюдигер АнтониоСарр МалангКовачич Матео  69' (Канте Н'Голо (  69') Лофтус-Чик РубенЗиеш ХакимМаунт МэйсонПулишич Кристиан  68' (Вернер Тимо (  68') Лукаку Ромелу
Запасные: Кенеди РобертВейл ХарвиХаверц КайБеттинелли МаркусБаркли РоссАлонсо МаркосЧалоба Трево
19 марта. Стадион "Риверсайд" (Мидлсбро).

 

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окончен Мидлсбро 0:2 Челси 6.80 4.20 1.50
20.03  15:30 Кристал Пэлас ... Эвертон 0.00 0.00 0.00
20.03  18:00 Саутгемптон ... Манчестер Сити 9.50 5.20 1.33
20.03  21:00 Ноттингем Форест ... Ливерпуль 10.00 6.40 1.28
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