«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Мидлсбро»

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» на выезде победил «Мидлсбро» со счетом 2:0.
Синие еще в первом тайме сделали результат, забив два мяча. Сначала на 15-й минуте отличился Ромелу Лукаку, затем на 31-й минуте гол забил Хаким Зиеш.
Завтра, 20 марта пройдут остальные четвертьфинальные матчи, в которых встретятся: «Саутгемптон» - «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» - «Эвертон».
Протокол игры
|15'Лукаку Ромелу (0:1)
|31'Зиеш Хаким (0:2)
Ламли Джо•Дейкстел Анферни•Макнейр Пэдди 53' (Пелтьер Ли ( 53') •Фрай Даэл 46' (Бамба Сулейман ( 46') •Джонс Исайя•Крукс Мэтт•Хаусон Джонатан•Тавернер Маркус•Тейлор Нил 58' (Уотмор Данкан ( 58') •Балогун Фоларин 74' (Кобурн Джош ( 74') •Коннолли Аарон 58' (Бола Марк ( 58')
Запасные: Дэниэльс Люк•Олусанья Тойоси•Бойд-Манс Колан•Холл Грант
Менди Эдуар•Аспиликуэта Сесар•Силва Тьяго•Рюдигер Антонио•Сарр Маланг•Ковачич Матео 69' (Канте Н'Голо ( 69') •Лофтус-Чик Рубен•Зиеш Хаким•Маунт Мэйсон•Пулишич Кристиан 68' (Вернер Тимо ( 68') •Лукаку Ромелу
19 марта. Стадион "Риверсайд" (Мидлсбро).