Тухель доволен, что игра с «Мидлсбро» пройдет при болельщиках

Главный тренер «Челси» заявил журналистам, что доволен тем, что игра четвертьфинала Кубка Англии против «Мидлсбро» пройдет при болельщиках. Первоначально, руководство «Челси» обратилось потребовало, чтобы игра прошла при пустых трибунах, так как, из-за санкций в отношении «Челси», лондонскому клубу не разрешено привозить собственных фанатов на гостевые игры. Однако, это требование не было удовлетворено.

«Это было абсолютно правильно. Было не самой лучшей идеей излагать это так. Мы любим играть перед зрителями. Я и команда не участвовали в этом решении, и я рад, что оно было отозвано, очень рад», - сказал Тухель.