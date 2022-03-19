Маунт: Пусть наш футбол говорит за нас

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился впечатлениями о четвертьфинале Кубка Англии против «Мидлсбро».

«Мидлсбро» играл в невероятном темпе, вы помните, кого они недавно обыграли в кубке, так что это не было легкой прогулкой», - сказал полузащитник «Челси» в беседе с BBC.

Несмотря на небольшое количество фанатов «синих», Маунт остался доволен игрой команды.

«Сегодня вечером у нас было не так много болельщиков, но я чувствовал, что мы позволили нашему футболу говорить за себя. Мы провели несколько хороших атак и это было нашей главной целью сегодня вечером», - сказал Маунт.

Также он добавил, что полон решимости завоевать Кубок Англии.

«Челси» обыграл «Мидлсбро» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал розыгрыша.