«Челси» обратился к Футбольной ассоциации Англии провести матч без фанатов с «Мидлсбро» из-за санкций

Официальный сайт «Челси» сообщил о просьбе команды к руководству организаторов Кубка Англии провести матч 1/4 финала против «Мидлсбро» без фанатов.

В английском клубе сообщили, что они не смогут продать билеты на матч 1/4 финала из-за наложенных санкций.

Впоследствии руководство «Челси» просит, чтобы матч против «Мидлсбро» все-таки состоялся, но провести матч без зрителей. В лондонском клубе сообщили, что данная мера повлияет на честность игры.

Четвертьфинальный матч Кубка Англии «Мидлсбро» - «Челси» состоится 19 марта.