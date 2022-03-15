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Англия. Кубок Англии

«Челси» обратился к Футбольной ассоциации Англии провести матч без фанатов с «Мидлсбро» из-за санкций

15 Марта 2022 • 17:18 Комментировать
Мидлсбро
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Челси
7.40 4.50 1.45
19.03 20:15

Официальный сайт «Челси» сообщил о просьбе команды к руководству организаторов Кубка Англии провести матч 1/4 финала против «Мидлсбро» без фанатов.

В английском клубе сообщили, что они не смогут продать билеты на матч 1/4 финала из-за наложенных санкций.

Впоследствии руководство «Челси» просит, чтобы матч против «Мидлсбро» все-таки состоялся, но провести матч без зрителей. В лондонском клубе сообщили, что данная мера повлияет на честность игры.

Четвертьфинальный матч Кубка Англии «Мидлсбро» - «Челси» состоится 19 марта.


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МИДЛСБРО ЧЕЛСИ
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