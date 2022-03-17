Жоржиньо рассказал о трудностях после введения санкций к «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился, с какими трудностями столкнулась команда после введения санкций.

Игрок рассказал, что на матч 1/4 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» команде придется добираться на автобусе. Футболист считает, что руководство клуба должно найти решение, чтобы игроки не проводили около шести часов в пути.

Напомним, Британское правительство ввела санкции в адрес российского владельца «Челси» Романа Абрамовича, вследствие чего команда не может позволить себе перелет в Мидлсбро.

Матч 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» - «Челси» пройдет 19 марта, начало – в 20:15 мск.