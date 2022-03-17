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Англия. Кубок Англии

Жоржиньо рассказал о трудностях после введения санкций к «Челси»

17 Марта 2022 • 17:36 Комментировать (1)
Мидлсбро
...
Челси
6.40 4.40 1.50
19.03 20:15

Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился, с какими трудностями столкнулась команда после введения санкций.

Игрок рассказал, что на матч 1/4 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» команде придется добираться на автобусе. Футболист считает, что руководство клуба должно найти решение, чтобы игроки не проводили около шести часов в пути.

Напомним, Британское правительство ввела санкции в адрес российского владельца «Челси» Романа Абрамовича, вследствие чего команда не может позволить себе перелет в Мидлсбро.

Матч 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» - «Челси» пройдет 19 марта, начало – в 20:15 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кубок Англии Жоржиньо
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МИДЛСБРО ЧЕЛСИ
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