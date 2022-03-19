Тухель: Учли ошибки «МЮ» и «Тоттенхэма» и победили

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал для журналистов игру свое команды в четвертьфинале Кубка Англии против «Мидлсбро».

«Мы знали, что они смелые, мы полностью осознавали их сильные стороны и их схему 5-3-2. Поэтому мы поставили на левый фланг обороны Маланга Сарра, чтобы он сдерживал правого латераля соперника», - сказал Тухель в интервью BBC SPORT. «Мы были очень сосредоточены, показали качество в решающие моменты.

Затем мы забили два первых гола, что дало нам уверенное преимущество». Обыграв «Мидлсбро» со счетом 2:0, «синие» вышли в полуфинал Кубка Англии.