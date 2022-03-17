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Англия. Кубок Англии

Жоржиньо хочет остаться в «Челси», несмотря на интерес «Ювентуса»

17 Марта 2022 • 20:38 Комментировать
Мидлсбро
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Челси
6.40 4.40 1.50
19.03 20:15

Полузащитник «Челси» Жоржиньо предпочёл бы продолжить своё пребывание в лондонском клубе.

«Сейчас для «Челси» заблокирован рынок, но если ситуация разрешится успешно, то продление контракта с клубом – приоритетный вариант для Жоржиньо. У меня не было диалога с представителями «Ювентуса», но я наслышан об их интересе», – цитирует агента игрока знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне опорный хавбек провёл за «синих» 38 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Жоржиньо
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МИДЛСБРО ЧЕЛСИ
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