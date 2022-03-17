Жоржиньо хочет остаться в «Челси», несмотря на интерес «Ювентуса»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо предпочёл бы продолжить своё пребывание в лондонском клубе.

«Сейчас для «Челси» заблокирован рынок, но если ситуация разрешится успешно, то продление контракта с клубом – приоритетный вариант для Жоржиньо. У меня не было диалога с представителями «Ювентуса», но я наслышан об их интересе», – цитирует агента игрока знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне опорный хавбек провёл за «синих» 38 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами.