​Гвардиола: «Это была одна из самых сложных игр с ноября»

В субботу «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» на выезде со счётом 2:0 и пробился в полуфинал Кубка Англии. После игры комментарий в эфире BT Sport дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Это была действительно тяжёлая игра. «Эвертон» был привержен и сосредоточен, они очень агрессивно оборонялись. Мы ничего не пропустили и были терпеливы. Это была одна из самых сложных игр за последние четыре месяца, за период после последней паузы на матчи сборных. С точки зрения результатов мы были невероятными в этот период.

Сегодняшним вечером было сложно. У «Эвертона» за линией мяча находились несколько опытных игроков, плюс два игрока были готовы к контратакам. Мои футболисты показали невероятную приверженность. Невероятная победа.

Надеюсь, что «пузыри» в сборных будут под контролем. С нетерпением жду, когда все игроки вернутся в целости и сохранности», - сказал Гвардиола.