Англия. Кубок Англии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Гвардиола: «Это была одна из самых сложных игр с ноября»

20 Марта 2021, 23:16,

В субботу «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» на выезде со счётом 2:0 и пробился в полуфинал Кубка Англии. После игры комментарий в эфире BT Sport дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Это была действительно тяжёлая игра. «Эвертон» был привержен и сосредоточен, они очень агрессивно оборонялись. Мы ничего не пропустили и были терпеливы. Это была одна из самых сложных игр за последние четыре месяца, за период после последней паузы на матчи сборных. С точки зрения результатов мы были невероятными в этот период.

Сегодняшним вечером было сложно. У «Эвертона» за линией мяча находились несколько опытных игроков, плюс два игрока были готовы к контратакам. Мои футболисты показали невероятную приверженность. Невероятная победа.

Надеюсь, что «пузыри» в сборных будут под контролем. С нетерпением жду, когда все игроки вернутся в целости и сохранности», - сказал Гвардиола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола