​«Манчестер Сити» покорился клубный рекорд

В субботу вечером «Манчестер Сити» шагнул в полуфинал национального кубка, обыграв «Эвертон» на выезде со счётом 2:0. Голы забили Илкай Гюндоган и Кевин де Брёйне.

Как сообщается на сайте «горожан», команда Хосепа Гвардиолы установила клубный рекорд. «Манчестер Сити» впервые в истории выдал серию из семнадцати гостевых игр без поражений во всех турнирах. В этот отрезок уместились пятнадцать побед и две ничьи.

Обновить рекорд «Манчестер Сити» сможет в первой же игре после паузы на матчи национальных сборных. Третьего апреля команда Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде против «Лестера» в рамках чемпионата Англии.