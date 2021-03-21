​Анчелотти: «Нас обыграла лучшая команда в мире»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти дал комментарий после поражения от «Манчестер Сити» в Кубке Англии со счётом 0:2.

«Мы были близки к цели. Мы хорошо выступили и сделали всё, что могли. Мы хорошо защищались и в течение как минимум восьмидесяти минут держали игру под контролем. Я доволен нашей игрой. Нас обыграла лучшая команда в мире.

Мы хотели, чтобы «Манчестер Сити» чувствовал себя некомфортно. Конечно, им комфортно с мячом, но мы хорошо оборонялись и не оставляли свободных зон. Мы показали такой футбол, какой хотели. Это хороший опыт для нас, у меня нет сожалений. У «Манчестер Сити» лучшая скамейка запасных в мире», - сказал Анчелотти в эфире BT Sport.