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Гвардиола идёт за всеми трофеями! «Манчестер Сити» пробился в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Эвертон»

20 Марта 2021, 22:24,

В рамках четвертьфинала Кубка Англии сошлись «Эвертон» и «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Эвертон 0:2 Манчестер Сити
    84' Гюндоган Илкай (0:1)
    90' Де Брёйне Кевин (0:2)
Виржиния Жоау Холгейт Мэйсон   87' (Айуоби Алекс (   87') Мина Йерри Годфри Бен Коулмэн Шеймус Гомеш Андре   75' Аллан Маркес   23' Динь Люка Сигурдссон Гильфи Калверт-Льюин Доминик Ришарлисон
Запасные: Бродхед Нейтан Дэйвис Том Оньянго Тайлер Кин Майкл Нкунку Нильс
Стеффен Закари Уокер Кайл Лапорт Эмерик Диаш Рубен Зинченко Александр Силва Бернарду   63' (Марез Рияд (   63') Фернандиньо Фернандо   57' Гюндоган Илкай   89' (Родри Эрнандес (   89') Стерлинг Рахим   80' (Де Брёйне Кевин (   80') Жезус Габриэль Фоден Фил
Запасные: Агуэро Серхио Менди Бенжамен Эдерсон Мораес Канселу Жоау Торрес Ферран Стоунс Джон
20 марта. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Самые интересные пары в четвертьфинале Кубка Англии, конечно, составили команды из Манчестера. Грандам противостояли очень качественные клубы - «Лестер» и «Эвертон». Первыми свой матч провели футболисты Гвардиолы, которым выпал выезд на «Гудисон Парк». Футболисты Карло Анчелотти не в лучшей форме (проиграли два последних матча в АПЛ), но переиграть закрытую тактику Папы Карло ни у кого спокойно не получится.

«Ириски» не могли рассчитывать на Хамеса Родригеса и Джордана Пикфорда, а «Сити» подошёл к матчу без кадровых потерь и в прекрасном настроении. Посреди недели в эконом-режиме прошли менхенгладбахскую «Боруссию», квалифицировавшись в четвертьфинал Лиги чемпионов. Внушала оптимизм и статистика очных встреч - все шесть последних матчей «Манчестер Сити» у «Эвертона» выиграл. В общем, фаворит четвертьфинала прослеживался чётко.

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Оба тренера произвели ротацию голкиперов, Гвардиола выставил состав более далёкий от оптимального. Может именно это и помогало «Эвертону» долго сдерживать «горожан».  В первые полчаса «Манчестер Сити» совсем ничего не создал, продемонстрировав только стерильное владение мячом. Но преимущество по владению было прям феноменальное - 85 на 15. Само собой, в это время «ириски» совсем ничего не создать не могли. Лишь к концу первого тайма мяч стал чаще ходить у «Эвертона».

Однако огромное преимущество по владению не обещало «Сити» моменты. Наоборот, единственный интересный момент до перерыва создал Стеффен, промахнувшийся мимо мяча. И только везение спасло «горожан» от гола, Калверт-Льюин не рассчитал отскок. Был момент и у Мины, подрезавшего мяч после подачи от угла поля, однако на штанге дежурил Александр Зинченко, сыгравший на вынос без нервов. И только на исходе часа игрового времени «Манчестер Сити» начал включать скорость. И вот тогда уже пошла опасность.

Embed from Getty Images

Фернандиньо вдруг решил, что играет вингера, на фланге разобрался с соперником и прострелил аккурат на Стерлинга. И Рахим пробил блестяще, но ещё круче сыграл голкипер «Эвертона» Жоау Виржиния, доставший мяч в самом углу.  Отлично португалец прыгнул и за ударом Фила Фодена. Англичанин плотно приложился со средней дистанции, совсем чуть-чуть мимо створа взяв. Но к штанге уже долетал Виржиния, так что не факт, что Фоден отпраздновал бы гол. Но Жоау (и «Эвертон» вместе с ним) всё-таки не устоял.

За шесть минут до конца основного времени отличился Гюндоган, а неожиданным катализатором атки стал Лапорт, пальнувший в перекладину, на добивании уже сориентировался Илкай. «Ириски» совсем размякли и уже на 90-й минуте добил их Кевин де Брейне, чётко завершивший контратаку - 0:2. «Манчестер Сити» выбивает «Эвертон» и проходит в полуфинал Кубка Англии. Хосеп Гвардиола грозит выдать лучший сезон у руля «горожан».
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Манчестер Сити, Эвертон
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Комментарии (1)
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0
just a man
20 Марта 2021, 22:32

Тяжелое играть, когда соперник весь на своей половине поля, но все таки дожали. Кубок надо брать осталось 2 игры.

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