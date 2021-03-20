​Анчелотти: Стараюсь не пугать игроков разговорами о «Манчестер Сити»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу предстоящего матча 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«Когда я был тренером «Реала», и мы часто играли против «Барселоны», я не говорил о Лионеле Месси своим футболистам. Я не хотел их пугать. Сейчас я стараюсь не слишком много говорить своим игрокам о «Манчестер Сити», - приводит слова Анчелотти Goal.com.

Кубковый поединок между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» пройдёт в субботу на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток футболисты команд услышат в 20:30 по московскому времени.