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​Анчелотти: Стараюсь не пугать игроков разговорами о «Манчестер Сити»

20 Марта 2021, 17:54,

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу предстоящего матча 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«Когда я был тренером «Реала», и мы часто играли против «Барселоны», я не говорил о Лионеле Месси своим футболистам. Я не хотел их пугать. Сейчас я стараюсь не слишком много говорить своим игрокам о «Манчестер Сити», - приводит слова Анчелотти Goal.com.

Кубковый поединок между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» пройдёт в субботу на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток футболисты команд услышат в 20:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Эвертон, Карло Анчелотти
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