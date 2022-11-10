Стало известно, почему Роналду не попал в заявку «МЮ» на матч с «Астон Виллой»

«Манчестер Юнайтед» вынужден обходиться без Криштиану Роналду в сегодняшнем матче.

«Красные дьяволы» принимают на своём поле «Астон Виллу» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги, и 37-летнего португальца не будет на скамейке запасных. По информации журналиста Роба Доусона, представляющего издание ESPN, форвард пропускает игру из-за болезни. Позднее сведения подтвердил наставник команды Эрик тен Хаг. Место на острие атаки займёт Антони Марсьяль.

В 16 поединках текущего сезона Криштиану Роналду записал себе в актив три забитых мяча и два результативных паса во всех турнирах.