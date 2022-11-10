Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Стало известно, почему Роналду не попал в заявку «МЮ» на матч с «Астон Виллой»

10 Ноября 2022 • 22:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 1.73 X 3.90 2 4.80
Через 0 ч. 14 мин.

«Манчестер Юнайтед» вынужден обходиться без Криштиану Роналду в сегодняшнем матче.

«Красные дьяволы» принимают на своём поле «Астон Виллу» в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги, и 37-летнего португальца не будет на скамейке запасных. По информации журналиста Роба Доусона, представляющего издание ESPN, форвард пропускает игру из-за болезни. Позднее сведения подтвердил наставник команды Эрик тен Хаг. Место на острие атаки займёт Антони Марсьяль.

В 16 поединках текущего сезона Криштиану Роналду записал себе в актив три забитых мяча и два результативных паса во всех турнирах.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.11.22 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла Астон Вилла
1.91 3.70 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
22:30 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:28 · Англия. Кубок лиги
Стало известно, почему Роналду не попал в заявку «МЮ» на матч с «Астон Виллой»
11:47 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола оценил уровень игры Грилиша
10:15 · Англия. Кубок лиги
Конте высказался о вылете «Тоттенхэма» из Кубка лиги
08:48 · Англия. Кубок лиги
Клопп в восторге от игры вратаря Келлехера
02:51 · Англия. Кубок лиги
Клопп – о победе над «Дерби» в серии пенальти: «Было важно дать шанс молодым»
02:22 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола – об Альваресе: «Исключительный игрок, он может играть вместе с Холанном»
02:11 · Англия. Кубок лиги
Конте объяснил замену Кейна в матче против «Ноттингем Форест»
01:58 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Челси»
01:49 · Англия. Кубок лиги
Поттер – о поражении «Челси» от «Манчестер Сити»: «Разочарован результатом, но доволен игрой» 1
01:40 · Англия. Кубок лиги
Артета – о поражении от «Брайтона»: «Нас подвела реализация»
01:20 · Англия. Кубок лиги
Филлипс – о возвращении после травмы: «Было не по себе пропускать столько матчей»
01:05 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» лишь в серии пенальти прошёл «Дерби»
00:53 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Сити» в событийном матче выбил «Челси» из Кубка 3
00:44 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» вылетел из Кубка лиги, уступив «Брайтону» 2
Все новости
Рекомендуем