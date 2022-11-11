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Англия. Кубок лиги

«Манчестер Юнайтед» взял реванш у «Астон Виллы», забив 4 гола

11 Ноября 2022 • 00:57 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
4:2
Астон Вилла
окончен

Кубковый матч «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» получился упорным и напряжённым. «Красные дьяволы» сумели-таки взять реванш за воскресное поражение в Премьер-лиге. В середине первого тайма Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш разыграли голевую комбинацию, но здесь был явный офсайд.  Второй тайм начался с голов. Олли Уоткинс реализовал выход один на один с голкипером после обрезки у соперников. Тут же Фернандеш получил перевод на правый край штрафной, выманил голкипера и вывел на пустые ворота Антони Марсьяля. «МЮ» снова пришлось отыгрываться после нелепой срезки в свои ворота от Диогу Далота. Передачу Рэшфорда партнеру перехватили, но отскок получился неплохим, и форвард, ворвавшись в штрафную, сравнял счет. Хозяева давили и вынудили соперников ошибиться под прессингом, после чего Фернандеш забил третий гол. на 90-й минуте Скотт Мактоминай зарядил в перекладину. В следующей атаке он был точен, замкнув диагональный пас к чужим воротам.

4:2, «МЮ» идет дальше.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед4:2Астон Вилла
  48'Уоткинс Олли (0:1)
(1:1) Марсьяль Антони49'  
  61'Далот Диогу (1:2)
(2:2) Рэшфорд Маркус67'  
(3:2) Фернандеш Бруну78'  
(4:2) Мактоминай Скотт90'  
Дубравка МартинДалот ДиогуЛинделоф Виктор 87' (Мартинес Лисандро ( 87') Магуайр Гарри  43'Маласиа ТиреллМактоминай Скотт  40'Фред Сантос 62' (Гарначо Алехандро ( 62') Рэшфорд Маркус 82' (Каземиро Карлос ( 82') Фернандеш Бруну  52'Ван де Бек Донни 62' (Эланга Энтони ( 62') Марсьяль Антони 62' (Эриксен Кристиан ( 62')
Запасные: Пельистри ФакундоДе Хеа ДавидШоу ЛюкШоретире Шола
Ольсен РобинЯнг Эшли  54' 74' (Кэш Мэтти ( 74') Конса Эзри 59' (Мингс Тайрон ( 59') Чамберс КалумАугустинссон Людвиг 80' (Динь Люка ( 80') Соарес Дуглас  52'Макгинн ДжонКамара Бубакар IРамси Джакоб 59' (Буэндия Эмилиано ( 59') Ингс Дэнни 59' (Бэйли Леон ( 59'  90') Уоткинс Олли
Запасные: Арчер КамеронМартинес ЭмилианоНакамба МарвелусСансон Морган
10 ноября. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Комментарии (1)
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Element-22
11 Ноября 2022 в 01:10
Как же приятно смотреть футбол любимого клуба без пассажира. Да, многое еще не получается и над многим предстоит поработать, но это хотя бы КОМАНДА, которая строится, которая вникает в шарлатанские идеи, познаёт их!) Они создают, они бьются, они играют в полном составе, что особенно важно. Бруно в очередной раз передал всем пламенный 👋

PS - всем смотреть второй голевой пас Гарначо! 🔝

GGMU!!!
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Окончен
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