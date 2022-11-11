«Манчестер Юнайтед» взял реванш у «Астон Виллы», забив 4 гола

Кубковый матч «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» получился упорным и напряжённым. «Красные дьяволы» сумели-таки взять реванш за воскресное поражение в Премьер-лиге. В середине первого тайма Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш разыграли голевую комбинацию, но здесь был явный офсайд. Второй тайм начался с голов. Олли Уоткинс реализовал выход один на один с голкипером после обрезки у соперников. Тут же Фернандеш получил перевод на правый край штрафной, выманил голкипера и вывел на пустые ворота Антони Марсьяля. «МЮ» снова пришлось отыгрываться после нелепой срезки в свои ворота от Диогу Далота. Передачу Рэшфорда партнеру перехватили, но отскок получился неплохим, и форвард, ворвавшись в штрафную, сравнял счет. Хозяева давили и вынудили соперников ошибиться под прессингом, после чего Фернандеш забил третий гол. на 90-й минуте Скотт Мактоминай зарядил в перекладину. В следующей атаке он был точен, замкнув диагональный пас к чужим воротам.

4:2, «МЮ» идет дальше.