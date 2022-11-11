Петер Шмейхель: «МЮ» словно не хочет играть, команде не нужна победа»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель недоволен отношением игроков к делу.

Команда Эрика тен Хага принимает на своём поле «Астон Виллу» в матче Кубка английской лиги. Совсем недавно та же «Астон Вилла» обыграла «красных дьяволов» в Премьер-лиге (3:1).

«Складывается ощущение, будто футболисты «Манчестер Юнайтед» не хотят играть и побеждать, – высказался после первого тайма сегодняшней встречи Шмейхель, выступая на Sky. – Им не хватает концентрации, они недостаточно усердно работают. Многое в этой команде выглядит не так, как хотелось бы.

Они проиграли «Вилле» на прошлой неделе, провели очень плохую игру, и теперь у них есть возможность поквитаться с соперником спустя буквально пару дней, но... Они выглядят не лучше, чем тогда», – недоумевает знаменитый датчанин.