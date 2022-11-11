Тен Хаг — о Гарначо: «Ему ещё многому предстоит научиться»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о прогрессе молодого игрока «красных дьяволов» Алехандро Гарначо.

«Он прогрессирует, но я уверен, что ему ещё многому предстоит научиться. Например, он должен отдавать мяч назад: в ситуации, когда он получил травму, была контратака на наши ворота. У него есть навыки, которые нравятся фанатам», — цитирует нидерландского специалиста официальный сайт клуба.

По словам тен Хага, место Гарначо в основе английского топ-клуба зависит исключительно от его подхода к игре. Тренер отметил, что у аргентинца есть все навыки, чтобы проходить оборону соперника.

В текущей кампании на счету Алехандро семь матчей в основе «МЮ», в которых он забил один гол при двух результативных передачах.

