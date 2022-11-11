Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг — о Гарначо: «Ему ещё многому предстоит научиться»

11 Ноября 2022 • 13:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:2
Астон Вилла
окончен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о прогрессе молодого игрока «красных дьяволов» Алехандро Гарначо.

«Он прогрессирует, но я уверен, что ему ещё многому предстоит научиться. Например, он должен отдавать мяч назад: в ситуации, когда он получил травму, была контратака на наши ворота. У него есть навыки, которые нравятся фанатам», — цитирует нидерландского специалиста официальный сайт клуба.

По словам тен Хага, место Гарначо в основе английского топ-клуба зависит исключительно от его подхода к игре. Тренер отметил, что у аргентинца есть все навыки, чтобы проходить оборону соперника.

В текущей кампании на счету Алехандро семь матчей в основе «МЮ», в которых он забил один гол при двух результативных передачах.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Ноября
13:43 · Англия. Премьер-лига
Агуэро высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Рома» нацелилась на игроков «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» запланировал два зимних трансфера
13:16 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг — о Гарначо: «Ему ещё многому предстоит научиться»
13:14 · Англия. Премьер-лига
Ортега: «Манчестер Сити» искал голкипера, который подталкивал бы Эдерсона к прогрессу»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Роналду вряд ли захочет переехать в лигу Микки Мауса»
12:47 · Англия. Премьер-лига
Чуамени: «Как я могу оградить себя от критики, если люди критикуют даже такую легенду, как Роналду?»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Влашич покинет «Вест Хэм» на постоянной основе
11:39 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель считает, что Санчо не заслужил поехать на ЧМ-2022
11:39 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт объяснил, почему не взял Джеймса на чемпионат мира
10:56 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Не думаю, что роль Крооса изменилась после ухода Каземиро»
10:36 · Англия. Премьер-лига
Дубравка прокомментировал дебют за «Манчестер Юнайтед»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Чалоба: «Холл прекрасно себя показал в матче с «Манчестер Сити»
10:29 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и три клуба АПЛ претендуют на португальца с клаузулой 100 млн евро
10:21 · Англия. Премьер-лига
Калверт-Льюин снова оказался в лазарете
Все новости
Рекомендуем