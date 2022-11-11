Тен Хаг: «Сегодня «МЮ» показал то, чего не хватало в прошлом матче»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен игрой команды в поединке с «Астон Виллой» (4:2).

Все шесть голов в матче Кубка английской лиги были забиты во втором тайме. «Красные дьяволы» уступали со счётом 1:2 вплоть до 67-й минуты, но перевернули ход встречи.

«Мы всегда по-разному проводим таймы. В первой половине мы много владели мячом, но неправильно им распоряжались. В перерыве я поручил игрокам продолжать активно прессинговать, но пасовать более прямолинейно. Нам это удалось, и я горжусь командой.

В воскресенье я был разочарован, потому что игроки не проявили желание биться, а сегодня я доволен этим компонентом. Такой настрой необходим в каждой игре», – заявил в послематчевом интервью Sky Sports Эрик тен Хаг.