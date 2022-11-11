Рэшфорд: «Я снова получаю удовольствие от футбола»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями после победы над «Астон Виллой» (4:2).

«Красные дьяволы» дважды уступали по ходу матча Кубка английской лиги, но дожали соперников и добыли путёвку в 1/8 финала.

«В первом тайме мы были не слишком хороши, а вторую половину провели гораздо увереннее, – рассказывает в интервью Sky Sports Рэшфорд, ставший автором одного из голов. – Моя цель – получать удовольствие от футбола, и сейчас я действительно его получаю. Я счастлив, когда забиваю и выигрываю.

Я узнал об этом [о попадании в заявку сборной Англии на ЧМ-2022] только сегодня утром. Вызов в сборную никогда не заставляет себя ждать, если ты преуспеваешь в «Манчестер Юнайтед». Впереди важный месяц», – заявил Рэшфорд.