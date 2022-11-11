Эмери: «Астон Вилла» отлично смотрелась против «МЮ» на протяжении 75 минут»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, что думает о проигранном матче против «Манчестер Юнайтед».

Поединок Кубка английской лиги завершился волевой победой «красных дьяволов» – 4:2. «Вилланы» вели в счёте до 66-й минуты, после чего пропустили трижды.

«Я доволен тем, как мы смотрелись на протяжении 75 минут. Команда здорово боролась и качественно защищалась до перерыва.

Нам нужно спокойнее контролировать мяч, не бояться разбивать прессинг. К сожалению, нашего настроя не хватило на концовку – в последние 15 минут «Манчестер Юнайтед» был лучше. Будем работать над последовательностью», – отметил в интервью Sky Sports Эмери.