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«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги

07 Января 2021, 00:39,

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В рамках полуфинала Кубка лиги состоялось дерби двух клубов из Манчестера - «Юнайтед» принимал «Сити».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити
    50' Стоунс Джон (0:1)
    83' Фернандиньо Фернандо (0:2)
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк   90' Фред Сантос   69'   88' (Ван де Бек Донни (   88') Мактоминай Скотт   75' (Гринвуд Мэйсон (   75') Погба Поль Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус Марсьяль Антони
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Де Хеа Давид Джеймс Дэниэл Матич Неманья Теллес Алекс Туанзебе Аксел
Стеффен Закари Стоунс Джон Диаш Рубен Зинченко Александр Стерлинг Рахим Канселу Жоау   78' Фернандиньо Фернандо   48' Гюндоган Илкай Фоден Фил Де Брёйне Кевин Марез Рияд   79' (Родри Эрнандес (   79')
Запасные: Уокер Кайл Агуэро Серхио Менди Бенджамин Нмеча Феликс Траффорд Джеймс Харвуд-Беллис Тэйлор Жезус Габриэль
06 января. Стадион "Олд Траффорд".

 

К очному матчу в полуфинале Кубка лиги клубы из Манчестера подошли в отличном расположении духа. За последние пять матчей команды Сульшера и Гвардиолы продемонстрировали одинаковую форму - четыре победы и одна ничья. «Сити» в первом матче года без проблем вынес «Челси» со «Стэмфорд Бридж», а «красные дьяволы» переиграли «Астон Виллу», по набранным очкам достав лидера АПЛ - «Ливерпуль».

«Манчестер Сити», кстати, по потерянным очкам тоже впереди «красных» - надо выиграть два перенесённых матча, дабы опередить команду Клоппа на два балла. Но сегодня разговор шёл не об АПЛ, в Кубке лиги подоспела решающая стадия. Трофей уже очень близко, начались интересные матчи, а в полуфинале между собой схлестнулись два клуба из Манчестера. Да ещё и на пике формы нынешнего сезона. Хотя кубковое значение матча и коронавирус немного подправили силу составов.

Embed from Getty Images

Последняя встреча «Манчестеров» завершилась унылым ватокатанием, дабы не отпугнуть болельщиков в этот раз соперники начали резво - уже на третьей минуте Рэшфорд реализовал выход один на один, чуть ранее забравшись в офсайд. Тут же Илкай Гюндоган ответил голом из офсайда. После обмена незасчитанными голами команды Сульшера и Гвардиолы обменялись опаснейшими ударами. Бруну Фернандеш и заставил спасать Стеффена, вытащившего сферу из-под перекладины. А Кевин де Брейне потрясающим дальним ударом чуть не сломал штангу.

И весь этот калейдоскоп событий уместился в первые 15 минут игры. Ураганное начало, видимо, испугало соперников. Далее темп заметно спал, а футболисты стали играть более настороженно. Гроссмейстерский обмен владением прервал разве что Магуайр, опасно скидывавший мяч в угол после подачи корнера. Но Гарри в створ не попал, а больше ничего интересного «Манчестеры» до перерыва не создали, смазав впечатление от событийного начала матча.

Embed from Getty Images

Буднично начался и второй тайм, через пять минут после старта которого также буднично был открыт счёт. Обычный прострел Фила Фодена после розыгрыша штрафного удара почему-то проигнорировала оборона «МЮ», из-за спины Люка Шоу выскочил Джон Стоунз, с метра затолкавший мяч в сетку - 0:1.VAR провели на наличие офсайда и оставил взятие ворот в силе. Спустя три минуты преимущество «горожан» мог удвоить Жоау Канселу, но его прорыв по правому краю штрафной площади завершился ударом чуть выше дальней «девятки».

Вообще мощный отрезок выдали футболисты Гвардиолы, только мастерство Хендерсона спасло «Дьяволов» от разгрома в эти минуты. Сначала Дин парировал удар головой от Стерлинга, а затем и дальний выстрел Мареза вытащил из-под перекладины. Выстоял «Манчестер Юнайтед» в эти минуты, но в концовке матча всё-таки получил второй. Фернандиньо шикарным ударом закрыл второй темп, воспользовавшись неудачным выносом Марсьяля после углового удара - 0:2.

«Сити» завершил матч без разгрома и Гвардиоле нужно снова работать над реализацией, но главная задача выполнена - есть победа в дерби. В финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет против «Тоттенхэма».
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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0
Element-22
07 Января 2021, 00:43

Сити грамотной игрой в центре поля просто по рукам и ногам связал «гениальный» ромб Сульшера. Плюс движение - у горожан все перемещаются, меняются позициями, забегают за спины, пытаются запутать защитников соперника, а у Юнайтед абсолютно все, кроме Бруно, стоят на прямых ногах и ждут чуда от Ван Биссаки, которому пора уже головой пару раз об стену удариться...

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