Англия. Кубок лиги 2020-2021
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Гвардиола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги

07 Января 2021, 09:40,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал интервью после победы над «Манчестер Юнайтед» в матче 1/2 финала Кубка английской лиги. «Горожане» одолели «красных дьяволов» со счетом 2:0.

«Кубок лиги - это, конечно, не Лига чемпионов. Однако выйти в финал четыре раз подряд - отличный результат.

Постараемся подойти к финальной встрече в оптимальной форме. «Тоттенхэм» - очень сильный соперник, однако мы пока не будем думать о них», - приводит слова испанского специалиста портал Goal.

Напомним, что днем ранее «Тоттенхэм» в полуфинале обыграл «Брентфорд» (2:0).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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