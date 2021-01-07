Сульшер: «Эта версия «МЮ» намного лучше той, что была год назад»

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07 Января 2021, 10:30,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с журналистами после поражения от «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
«Нам противостоял сильный соперник. «Манчестер Сити» был очень хорош в этой встрече. У нас не получилось создать много хороших моментов. Не получилось показать тот футбол, который мы демонстрировали последнее время.
Сейчас я могу с уверенностью заявить, что нынешняя версия «Манчестер Юнайтед» намного лучше той, которая была год назад», - приводит слова норвежца издание Sky Sports.
В финале турнира «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер