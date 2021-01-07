Сульшер: «Эта версия «МЮ» намного лучше той, что была год назад»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с журналистами после поражения от «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

«Нам противостоял сильный соперник. «Манчестер Сити» был очень хорош в этой встрече. У нас не получилось создать много хороших моментов. Не получилось показать тот футбол, который мы демонстрировали последнее время.

Сейчас я могу с уверенностью заявить, что нынешняя версия «Манчестер Юнайтед» намного лучше той, которая была год назад», - приводит слова норвежца издание Sky Sports.

В финале турнира «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом».