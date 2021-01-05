Англия. Кубок лиги 2020-2021
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​Сульшер – о полуфинале Кубка лиги против «Манчестер Сити»: «У нас не будет оправданий»

05 Января 2021, 17:11,

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу полуфинала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне команды уже пересекались на этой стадии турнира. Тогда дуэль была двухматчевой, и сильнее оказался «Манчестер Сити». «Горожане» выиграли на выезде со счётом 3:1 и проиграли дома 0:1.

«Мы многое сделали за прошедшие двенадцать месяцев после поражения в полуфинале прошлого сезона. Речь не только о том, чтобы научиться побеждать, а ещё и о том, чтобы заслужить право пройти весь путь. Но мы уверены в себе и находимся в хорошей форме. У нас не будет оправданий», - приводит слова Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют 6-го января.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Уле Гуннар Сульшер
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