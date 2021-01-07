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Стоунс: «Мы хорошо поработали сегодня»

07 Января 2021, 01:02,

Евро-Футбол.Ру

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс пообщался с журналистами после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в полуфинале Кубка английской Лиги.

«У нас было много моментов, очень хороших моментов, мы здорово сегодня поработали.

Моя форма? Я просто много работаю и хочу играть как можно больше матчей. Стараюсь отдавать команде всего себя и продолжать прогрессировать. Принимая участие в таких больших играх, вы в любом случае будете становиться лучше», - цитирует английского защитника Sky Sports.

В финале подопечные Пепа Гвардиолы встретятся с лондонским «Тоттенхэмом», который во втором полуфинале не испытал проблем в матче с «Брентфордом» (2:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Джон Стоунс
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