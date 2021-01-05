Гвардиола: «У нас не так много игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал наличие кадровых проблем перед полуфинальным матчем Кубка лиги Англии против «Манчестер Юнайтед». В стане «горожан» шесть случаев заболевания коронавирусом. Болезнь диагностирована у Габриэла Жезуса, Кайла Уокера, Эрика Гарсии и еще троих неназванных игроков.

- У нас не так много игроков. Провести так один-два матча - не проблема, но если это длится долго, и ты можешь использовать только 14-15 игроков, это сложнее, - заявил Гвардиола Sky Sports. - Но как и все в мире, мы должны приспосабливаться к обстоятельствам как можно дольше. У нас нет выбора. Важно, чтобы заболевшие коронавирусом, полноценно восстановились, а другие как можно дольше им не болели.

Манчестерское дерби состоится в среду и начнется в 22:45.