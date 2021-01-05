Англия. Кубок лиги 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гвардиола: «У нас не так много игроков»

05 Января 2021, 22:04,

Instagram

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал наличие кадровых проблем перед полуфинальным матчем Кубка лиги Англии против «Манчестер Юнайтед». В стане «горожан» шесть случаев заболевания коронавирусом. Болезнь диагностирована у Габриэла Жезуса, Кайла Уокера, Эрика Гарсии и еще троих неназванных игроков.

- У нас не так много игроков. Провести так один-два матча - не проблема, но если это длится долго, и ты можешь использовать только 14-15 игроков, это сложнее, - заявил Гвардиола Sky Sports. -  Но как и все в мире, мы должны приспосабливаться к обстоятельствам как можно дольше. У нас нет выбора. Важно, чтобы заболевшие коронавирусом, полноценно восстановились, а другие как можно дольше им не болели.

Манчестерское дерби состоится в среду и начнется в 22:45.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Пеле обновил описание аккаунта в «Инстаграме»: «Лучший бомбардир всех времён»
Пеле обновил описание аккаунта в «Инстаграме»: «Лучший бомбардир всех времён»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола