Ремзи: «Бэйл счастлив, когда играет за сборную»

Если на клубном уровне о Гарете Бэйле все уже давно позабыли, он не появляется на поле в составе своего «Реала», то на уровне сборной Бэйл, как всегда, блистает. Именно он обеспечил команде Уэльса успех в матче против Австрии, который позволил валлийцам сделать первый из двух шагов для квалификации на чемпионат мира, который пройдет зимой в Катаре.

Аарон Ремзи, другой нападающий команды, пояснил секреты успехов Бэйла в национальной команде.

- Сборная - это отдушина для него. Он счастлив, когда играет за сборную. А мы счастливы, что он с нами, - пояснил Ремзи, слова которого цитирует Sky Sports.