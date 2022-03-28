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Чемпионат мира по футболу 2022

Фода сложит полномочия тренера сборной Австрии после игры с Шотландией

28 Марта 2022 • 20:36 Комментировать
Уэльс
2:1
Австрия
окончен

Сборная Австрии останется без главного тренера Франко Фоды после очередного матча команды. Это будет товарищеский поединок с Шотландией во вторник. Сразу после него Фода объявит о своем уходе с должности наставника сборной. Франко, которому 55 лет, встал у руля сборной в 2017 году. С ним команда неплохо выступила в прошлом чемпионате Европы, выйдя в 1/8 финала Евро-2020, но не сумела квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре, который состоится в конце года.

Австрийцы остались не у дел, проиграв стыковой матч сборной Уэльса, которая теперь сразится за путевку на чемпионат мира с победителем пары Украина-Шотландия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии Франко Фода
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