Фода сложит полномочия тренера сборной Австрии после игры с Шотландией

Сборная Австрии останется без главного тренера Франко Фоды после очередного матча команды. Это будет товарищеский поединок с Шотландией во вторник. Сразу после него Фода объявит о своем уходе с должности наставника сборной. Франко, которому 55 лет, встал у руля сборной в 2017 году. С ним команда неплохо выступила в прошлом чемпионате Европы, выйдя в 1/8 финала Евро-2020, но не сумела квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре, который состоится в конце года.

Австрийцы остались не у дел, проиграв стыковой матч сборной Уэльса, которая теперь сразится за путевку на чемпионат мира с победителем пары Украина-Шотландия.