Бэйл вывел сборную Уэльса в решающий стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира

Сборная Уэльса сыграет в решающем стыковом матче за право поехать в Катар на чемпионат мира. Исход матча предопределил дубль Гарета Бэйла, который забил по разу в каждом из таймов.

В четверг сборная Уэльса принимала команду Австрии в матче плей-офф за право выступить на чемпионате мира. Альпийцы провалили отборочный турнир, заняв лишь четвёртое место в своей группе, но за счёт удачного выступления в Лиге наций УЕФА продолжали претендовать на поездку в Катар.

Уже на второй минуте валлийцы могли открыть счёт. Хозяева накрыли соперника на чужой половине, и Джеймс с правого угла штрафной пробивал, но Линднер оказался на месте. В ответ австрийцы могли отличиться на пятой минуте. Баумгартнер получил мяч на чужой половины, сделал пас назад, и вскоре уже получил разрезающую передачу на ход от Забитцера. Хавбек гостей вышел один на один с Хеннесси, но пробил в перекладину. Валлийцы ответили спустя полторы минуты, когда после навеса Джеймса с левого фланга Ремзи немного не дотянулся до мяча на дальнем углу вратарской.

В целом после этого игра шла равной. В середине тайма валлийцы счёт открыли. Баумгартнер нарушил правила недалеко от левого угла своей штрафной против Джеймса. К мячу подошёл Гарет Бэйл и шикарным ударом отправил футбольный снаряд в ближнюю «девятку».

Австрийцы пытались включить скорости после пропущенного мяча, но валлийцы спокойно с этим справлялись. В итоге альпийцы даже толком не беспокоили Хеннесси. За пять минут до конца валлийцы перехватили мяч на чужой половине, быстро довели его до правого угла штрафной, откуда Ремзи бил в ближний угол, но Линдер спас. Таким образом, к перерыву валлийцы вели лишь с минимальным счётом.

В начале второго тайма австрийцы перехватили мяч на чужой половине поля, и после навеса слева Арнаутович бил головой без помех, но получилось не слишком сильно и по центру в руки Хеннесси. Ответ валлийцев получился голевым. После розыгрыша углового Бэйл получил мяч в центре штрафной, сместился левее и пробил в дальний верхний угол.

За полчаса до конца основного времени австрийцы имели хороший шанс сократить отставание, получив право на штрафной по центру метрах в восемнадцати от ворот. Однако Алаба попал в Бэйла. Тем не менее, на 64-й минуте австрийцы смогли забить. Забитцер получил мяч перед штрафной и пробил, футбольный снаряд попал в Дэвиса и после рикошета залетел в сетку.

Валлийцы могли быстро восстановить статус-кво, но выход Джеймса на рандеву с Линднером ни к чему не привёл. Австрийцы пытались что-то придумать, но хозяева отбивались. Минут за двенадцать до конца второго тайма мяч заметался по штрафной валлийцев, но был выбит. В итоге счёт больше не поменялся.

Сборная Уэльса вышла в финал плей-офф. Правда, своего соперника она узнает лишь летом, которым станет победитель пары Шотландия – Украина. Как известно, этот матч перенесен.

Роман Андреев