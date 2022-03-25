Алаба похвалил Бэйла после поражения от Уэльса

Выступающий за мадридский «Реал» Давид Алаба расстроен поражением от Уэльса в стыковом матче к чемпионату мира в Катаре, вследствие чего сборная Австрии распрощалась с надеждой пробиться на турнир. В произошедшем он «винит» Гарета Бэйла, который провел сильный матч и помог Уэльсу победить со счетом 2:1.

- Это трудно комментировать. Разумеется, мы надеялись на большее. Задача не выполнена, и это печально. Думаю, очевидно, что исход игры решил Гарет Бэйл, подтвердивший свой класс, - цитирует слова Алабы официальный сайт УЕФА.

Теперь Уэльсу предстоит сыграть с победителем пары Украина - Шотландия, который перенесен на июнь.