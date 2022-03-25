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Чемпионат мира по футболу 2022

Ремзи: Уэльс в одном матче от попадания на чемпионат мира

25 Марта 2022 • 09:03 Комментировать
Уэльс
2:1
Австрия
окончен

Полузащитник валлийской сборной Аарон Ремзи поделился с журналистами эмоциями после победы над австрийцами в полуфинальном стыковом поединке за право выйти на катарский мундиаль.

Ремзи сказал, что эта победа очень многое значит для валлийской сборной, которая находится в одном матче от выхода на чемпионат мира. Аарон отметил, что всегда приятно побеждать при своих болельщиках, но впереди ещё будет сложный матч, так что расслабляться раньше времени не стоит.

Напомним, что валлийская сборная обыграла Австрию со счётом 2:1. В финале стыков «драконы» сыграют с победителем пары Шотландия - Украина.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии Сборная Уэльса Чемпионат Мира 2022 Аарон Ремзи
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