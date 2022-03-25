Ремзи: Уэльс в одном матче от попадания на чемпионат мира

Полузащитник валлийской сборной Аарон Ремзи поделился с журналистами эмоциями после победы над австрийцами в полуфинальном стыковом поединке за право выйти на катарский мундиаль.

Ремзи сказал, что эта победа очень многое значит для валлийской сборной, которая находится в одном матче от выхода на чемпионат мира. Аарон отметил, что всегда приятно побеждать при своих болельщиках, но впереди ещё будет сложный матч, так что расслабляться раньше времени не стоит.

Напомним, что валлийская сборная обыграла Австрию со счётом 2:1. В финале стыков «драконы» сыграют с победителем пары Шотландия - Украина.