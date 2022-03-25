Тренер сборной Австрии: Мы все очень разочарованы

Рулевой австрийской сборной Франко Фода не скрывал своего разочарования в разговоре с журналистами после поражения от сборной Уэльса.

Фода заявил, что все в австрийской команде разочарованы итоговым результатом. Тренер отметил, что его подопечные ставили перед собой задачу попасть на мундиаль и у него были хорошие ощущения, но всё сложилось не очень удачно. Франко добавил, что австрийская сборная совершила слишком много ошибок и сама себе усложнила жизнь.

Напомним, что австрийцы уступили валлийской сборной со счётом 1:2.