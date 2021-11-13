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Чемпионат мира по футболу 2022

Идеальный хет-трик Кейна и ряд травм: Англия прихлопнула Албанию, но до сих пор не вышла на чемпионат мира

13 Ноября 2021 • 00:39 Комментировать
Англия
5:0
Албания
окончен

Сборная Англии в предпоследнем туре группового этапа разбиралась с Албанией.

Протокол игры  
Англия 5:0 Албания
(1:0) Магуайр Гарри 9'    
(2:0) Кейн Гарри 18'    
(3:0) Хендерсон Джордан 28'    
(4:0) Кейн Гарри 33'    
(5:0) Кейн Гарри 45'    
Пикфорд Джордан Уокер Кайл Стоунс Джон Магуайр Гарри Джеймс Рис II   77' (Смит-Роу Эмил (   77') Хендерсон Джордан Филлипс Кэлвин   64' (Беллингхем Джуд (   64') Чилуэлл Бен Фоден Фил   63' (Абрахам Тэмми (   63') Кейн Гарри   63' (Грилиш Джек (   63') Стерлинг Рахим   77' (Александер-Арнольд Трент (   77')
Запасные: Сака Букайо Коди Конор Ремсдейл Аарон Джонстон Сэм Мингс Тайрон
Стракоша Томас Исмайли Ардиан   25' Кумбулла Мараш   17' (Дермаку Кастриот (   17') Весели Фредерик Хюсай Эльсейд Гьясула Клаус   9' Баре Кейди   12' (Ляци Казим (   12'   68') Траши Лоренц   46' (Рамадани Юльбер (   46') Узуни Мюрто   86' (Роши Одисе (   86') Байрами Недим   46' (Михай Энеа (   46') Чикалеши Сокол   21'
Запасные: Ходжалари Эрион Дока Альби Бериша Этрит Селмани Гентьян Балай Беким Леняни Эрмир Цекици Эндри
12 ноября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

«Родоначальники футбола» ударно проводят очередной отборочный цикл, но это не позволяло им оформить путёвку на мундиаль в Катар вплоть до ноября. Сборная Польши хоть и шла позади англичан, но всё равно не теряла шансов на первое место. Албания тоже сохраняла такие шансы, однако ей требовалась только победа на «Уэмбли» с учётом ожидаемой победы Польши над Андоррой. По этой причине Англия тоже вряд ли закрыла бы вопрос прохода на мундиаль по итогам девятого тура.

У албанцев в отчётном матче дела на поле сразу не заладились. Уже к восемнадцатой минуте Эдуардо Рейе пришлось сделать две вынужденные замены – травмы подкосили Баре и Кумбуллу. И почти сразу после второй замены счёт стал 2:0. Англичане отметились дуплетом типично британских голов. На девятой минуте Магуайр чётко пробил головой с правофланговой подачи Джеймса Риса, а еще через девять минут Кейн заставил капитулировать Стракошу после навеса с того же края от Хендерсона.

Но забей на пятнадцатой минуте Узуни, всё могло бы развернуться по-другому. Да, гости имели стопроцентный момент, когда проигрывали с минимальным счётом. Англичане грубо обрезались в центре поля, и Узуни убежал один на один с Пикфордом, но не подкрутил должным образом мяч, пытаясь обвести вратаря с правой стороны. Победителем из этой дуэли вышел кипер «Эвертона».

«Три льва» поймали кураж и до перерыва покрасовались ещё тремя голами. Незадолго до отметки в час игры Хендерсон преобразовал в забитый мяч стеночку с Кейном. Чуть позже хозяева перехватили мяч в центре поля и развили свою атаку, Стерлинг выкатил в зону левого инсайда Кейну, и тот смачно поразил дальний угол. А в компенсированное время Кейн оформил хет-трик, блестяще пробив боковыми ножницами в падении во время подачи Фодена с углового. Хет-трик Гарри оказался идеальным: он забил головой, правой ногой и левой ногой.

После такой однозначной первой половины встречи второй тайм стал чистой формальностью. Представить, что Албания отыграет пять голов, было практически нереально. Хорошо, что всё-таки обошлись без серьёзных повреждений столкнувшиеся друг с другом Стоунз и Джеймс Рис, который вскоре красиво пробил мимо створа рядом со штангой после обыгрыша с Беллингхэмом. 5:0 в итоге так и осталось. Чтобы напрямую попасть на чемпионат мира, англичанам будет достаточно одного очка на выезде в Сан-Марино. Албанцы же потеряли всякие шансы квалифицироваться на мундиаль.

Кирилл Иванцов

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окончен Венгрия 4:0 Сан-Марино
окончен Австрия 4:2 Израиль
окончен Италия 1:1 Швейцария
окончен Андорра 1:4 Польша
окончен Дания 3:1 Фарерские острова
окончен Северная Ирландия 1:0 Литва
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