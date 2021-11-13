Идеальный хет-трик Кейна и ряд травм: Англия прихлопнула Албанию, но до сих пор не вышла на чемпионат мира

Сборная Англии в предпоследнем туре группового этапа разбиралась с Албанией.

«Родоначальники футбола» ударно проводят очередной отборочный цикл, но это не позволяло им оформить путёвку на мундиаль в Катар вплоть до ноября. Сборная Польши хоть и шла позади англичан, но всё равно не теряла шансов на первое место. Албания тоже сохраняла такие шансы, однако ей требовалась только победа на «Уэмбли» с учётом ожидаемой победы Польши над Андоррой. По этой причине Англия тоже вряд ли закрыла бы вопрос прохода на мундиаль по итогам девятого тура.

У албанцев в отчётном матче дела на поле сразу не заладились. Уже к восемнадцатой минуте Эдуардо Рейе пришлось сделать две вынужденные замены – травмы подкосили Баре и Кумбуллу. И почти сразу после второй замены счёт стал 2:0. Англичане отметились дуплетом типично британских голов. На девятой минуте Магуайр чётко пробил головой с правофланговой подачи Джеймса Риса, а еще через девять минут Кейн заставил капитулировать Стракошу после навеса с того же края от Хендерсона.

Но забей на пятнадцатой минуте Узуни, всё могло бы развернуться по-другому. Да, гости имели стопроцентный момент, когда проигрывали с минимальным счётом. Англичане грубо обрезались в центре поля, и Узуни убежал один на один с Пикфордом, но не подкрутил должным образом мяч, пытаясь обвести вратаря с правой стороны. Победителем из этой дуэли вышел кипер «Эвертона».

«Три льва» поймали кураж и до перерыва покрасовались ещё тремя голами. Незадолго до отметки в час игры Хендерсон преобразовал в забитый мяч стеночку с Кейном. Чуть позже хозяева перехватили мяч в центре поля и развили свою атаку, Стерлинг выкатил в зону левого инсайда Кейну, и тот смачно поразил дальний угол. А в компенсированное время Кейн оформил хет-трик, блестяще пробив боковыми ножницами в падении во время подачи Фодена с углового. Хет-трик Гарри оказался идеальным: он забил головой, правой ногой и левой ногой.

После такой однозначной первой половины встречи второй тайм стал чистой формальностью. Представить, что Албания отыграет пять голов, было практически нереально. Хорошо, что всё-таки обошлись без серьёзных повреждений столкнувшиеся друг с другом Стоунз и Джеймс Рис, который вскоре красиво пробил мимо створа рядом со штангой после обыгрыша с Беллингхэмом. 5:0 в итоге так и осталось. Чтобы напрямую попасть на чемпионат мира, англичанам будет достаточно одного очка на выезде в Сан-Марино. Албанцы же потеряли всякие шансы квалифицироваться на мундиаль.

Кирилл Иванцов