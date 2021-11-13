Кейн - первый футболист сборной Англии за 28 лет, сделавший идеальный хет-трик

В рамках отбора чемпионата мира-2022 сборная Англии провела встречу против команды Албании. Британцы в родных стенах легко одолели соперника со счетом 5:0.

Центрфорвард «трёх львов» Гарри Кейн оформил в прошедшем противостоянии идеальный хет-трик. Форвард забил албанцам левой и правой ногами, а также головой. В твиттер-аккаунте OptaJoe сообщается, что Гарри – первый футболист сборной Англии с 1993 года, которому удалось подобное. До него идеальный хет-трик делал Дэвид Платт.

По итогам девяти туров подопечные Гарета Саутгейта набрали 23 балла и лидируют в группе I.