Саутгейт исключил из заявки сборной Англии сразу трёх игроков «Манчестер Юнайтед»

Сегодня главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт объявил список из футболистов, которые начнут подготовку к ноябрьским матчам сборной в отборе на чемпионат мира. Как и обычно, выбор наставника дал много поводов для дискуссий.

Одним из таковых стало отсутствие сразу трех представителей «Манчестер Юнайтед», которые до этого часто были задействованы тренерским штабом «Трех Львов». Речь идет о Джесси Лингарде, Джедоне Санчо и Мэйсоне Гринвуде, признавшимся лучшим игроком «МЮ» по итогам августа.

«Они мало играют, чтобы рассчитывать на вызов», - так Саутгейт объяснил свое решение в эфире Sky Sports. Примечательно, что место в составе нашлось другому манкунианцу, Маркусу Рэфшорду, который только недавно полностью восстановился от травмы плеча.

Полную заявку сборной Англии можно найти на официальной странице ассоциации в «Твиттере».