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Чемпионат мира по футболу 2022

Саутгейт исключил из заявки сборной Англии сразу трёх игроков «Манчестер Юнайтед»

04 Ноября 2021 • 20:33 Комментировать
Англия
...
Албания
12.11 22:45

Сегодня главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт объявил список из футболистов, которые начнут подготовку к ноябрьским матчам сборной в отборе на чемпионат мира. Как и обычно, выбор наставника дал много поводов для дискуссий.

Одним из таковых стало отсутствие сразу трех представителей «Манчестер Юнайтед», которые до этого часто были задействованы тренерским штабом «Трех Львов». Речь идет о Джесси Лингарде, Джедоне Санчо и Мэйсоне Гринвуде, признавшимся лучшим игроком «МЮ» по итогам августа.

«Они мало играют, чтобы рассчитывать на вызов», - так Саутгейт объяснил свое решение в эфире Sky Sports. Примечательно, что место в составе нашлось другому манкунианцу, Маркусу Рэфшорду, который только недавно полностью восстановился от травмы плеча.

Полную заявку сборной Англии можно найти на официальной странице ассоциации в «Твиттере».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарет Саутгейт Джесси Лингард Мэйсон Гринвуд Джедон Санчо
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