УЕФА намерен дисквалифицировать «Уэмбли» за потасовки на матчах сборных

Лондонский стадион «Уэмбли», который принимал финал последнего чемпионата Европы, может быть дисквалифицирован на неопределенное количество международных матчей. УЕФА намерена ввести санкции против Футбольной ассоциации Англии в связи с потасовками на поединке сборной против Венгрии.

Напомним, что ранее союз уже предупреждал английскую сторону о нарушениях во время Евро, но руководству так и не удалось предотвратить новые инциденты на трибунах арены – местные болельщики подрались с венгерскими фанатами.

Британское издание The Mirror сообщает, что ассоциации наверняка не удастся избежать штрафа, а следующие встречи на «Уэмбли» могут пройти без зрителей.