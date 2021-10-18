​Сборная Англии проведёт матч при пустых трибунах

На страницах официального сайта УЕФА в разделе дисциплинарных новостей была размещена информация о наказании для Английской футбольной ассоциации. Поводом стал финал Евро-2020, а точнее – беспорядки во время его проведения. Напомним, что английские фанаты перед стадионом «Уэмбли» устраивали столкновения со стюардами и смогли прорваться на арену без билетов.

Сборная Англии наказана проведением двух игр без зрителей. Наказание на один из матчей является реальным, а на другой – условным с испытательным сроком на два года.

Также Английская футбольная ассоциация выплатит штраф в размере 100 тысяч евро.

Таким образом, сборная Англии не сможет рассчитывать на поддержку фанатов на матче против Албании 12 ноября.