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​Сборная Англии проведёт матч при пустых трибунах

18 Октября 2021 • 17:57 Комментировать
Англия
...
Албания
12.11 22:45

На страницах официального сайта УЕФА в разделе дисциплинарных новостей была размещена информация о наказании для Английской футбольной ассоциации. Поводом стал финал Евро-2020, а точнее – беспорядки во время его проведения. Напомним, что английские фанаты перед стадионом «Уэмбли» устраивали столкновения со стюардами и смогли прорваться на арену без билетов.

Сборная Англии наказана проведением двух игр без зрителей. Наказание на один из матчей является реальным, а на другой – условным с испытательным сроком на два года.

Также Английская футбольная ассоциация выплатит штраф в размере 100 тысяч евро.

Таким образом, сборная Англии не сможет рассчитывать на поддержку фанатов на матче против Албании 12 ноября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Уэмбли Сборная Англии
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