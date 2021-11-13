Сборная Англии побила рекорд по голам за календарный год

Национальная команда Англии побила свой же рекорд по забитым мячам за календарный год. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте OptaJoe.

Источник отмечает, что за 2021 год подопечные Гарета Саутгейта сумели поразить ворота соперников 41 раз. Благодаря этому англичане превзошли рекорд 1908 года, когда они отметились 39 результативными выстрелами.

Накануне сборная Англии нанесла разгромное поражение команде Албании (5:0) в квалификационном турнире чемпионата мира-2022.

Перед заключительным туром британцы лидируют в своей группе, опережая идущую второй Польшу на три балла.