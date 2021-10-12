Хет-трик Роналду с двумя быстрыми пенальти: Португалия налегке расправилась с Люксембургом

Криштиану Роналду и компания разбирались в Фару с Люксембургом.

До отчётной встречи Португалия выиграла у Люксембурга одиннадцать раз подряд, а ровно тридцать лет назад (12 октября 1991 года) между ними была ничья 1:1 в товарищеском матче. Если копнуть ещё глубже, то в 1961 году в отборочном этапе к чемпионату мира Люксембург обыграл Португалию 4:2, то была дебютная игра Эйсебио в футболке «европейских бразильцев».

Понятно, что это единичные случаи, но всё равно «красных львов» лучше не недооценивать. Хоть это и карликовая сборная, в последние годы она добилась определённого прогресса. Кстати, в Люксембурге есть клуб именно с таким названием – «Прогрес», представляющий Ниденкорн. Португальцам тем более нельзя было расслабляться, что они рискуют уступить первое место в группе Сербии. В последние несколько лет у них был опыт финиширования в отборочных группах позади сборных России и Украины.

Начало матча в Фару получилось нетривиальным. Редко доводиться лицезреть два пенальти в первые двенадцать минут (с интервалом в пять минут), но гости не оставляли арбитру вариантов, кроме как указывать на точку. Бернарду Силва был завален в чужой штрафной Себастьяном Тиллем, а Криштиану Роналду – вратарём Морисом.

Оба одиннадцатиметровых исполнял, конечно же, Роналду, но пробил он с точки три раза, потому что второй пенальти ему пришлось перебивать из-за раннего вбегания в штрафную нескольких игроков. В общем, Криштиану реализовал все три свои попытки, и «красно-зелёные» без затягивания повели 2:0. В подобных матчах фаворитам хорошо быстро забивать, чтобы не чувствовать давление, и хозяевам удалось сделать дважды.

Такой счёт держался недолго. На 17-й минуте Бернарду Силва на правом фланге отдал короткий пас на Бруну Фернандеша, тот пробил в сторону дальнего угла, и через руку вратаря мяч нашёл себя в сетке (3:0). Португалия не настаивала на постоянных угрозах чужим воротам, но периодически острила только она. К примеру, в конце тайма Андре Силва подготовил почву для третьего гола Роналду, а КриРо не переиграл Мориса.

Исход матча стал известен почти со стопроцентной вероятностью, но Роналду очень хотелось оформить хет-трик. Лавры Джикии не давали ему покоя, и он зарядил пушку через себя – Морис отбил на угловой. Однако на подаче этого корнера вратарь гостей явно сплоховал. Ошибившись на выходе, он позволил Пальинье легко переправить мяч в ближний угол (4:0). Произошло это на подступах к 70-й минуте.

Люксембуржцам нужно отдать должное – они всё-таки сподобились на свой голевой момент. Жерсон Родригес получил шанс справа от чужих ворот с острого угла, но не подобрал такой ключ, который вскрыл бы замок Руя Патрисиу. Так что уезжают «красные львы» из южной части Португалии без единого мяча и с разгромом 0:5.

0:5, потому что Роналду ведь не ушёл с поля без хет-трика. На 87-й минуте он доставил головой в правый угол диагональ слева от Рубена Невеша. Учитывая победу сербов над азербайджанцами, судьба первого места в группе А точно решится в последнем туре в матче Португалия - Сербия.

Кирилл Иванцов