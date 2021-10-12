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Хет-трик Роналду с двумя быстрыми пенальти: Португалия налегке расправилась с Люксембургом

12 Октября 2021 • 23:38 Комментировать
Португалия
5:0
Люксембург
окончен

Криштиану Роналду и компания разбирались в Фару с Люксембургом.

Протокол игры  
Португалия 5:0 Люксембург
(1:0) Роналду Криштиану 8'    
(2:0) Роналду Криштиану 13'    
(3:0) Фернандеш Бруну 18'    
(4:0) Пальинья Жоау 69'    
(5:0) Роналду Криштиану 87'    
Патрисиу Руй Канселу Жоау   84' Пепе Кеплер Диаш Рубен Мендеш Нуну   22' Пальинья Жоау   73' (Невеш Рубен (   73') Моутинью Жоау   65' (Мариу Жоау (   65') Фернандеш Бруну   80' (Гуэдеш Гонсалу (   80') Роналду Криштиану Андре Силва   73' (Леау Рафаэл (   73') Силва Бернарду   80' (Луис Матеус II (   80')
Запасные: Лопеш Антони Фонте Жозе Данилу Перейра Карвалью Вилльям Кошта Диогу Далот Диогу Семеду Нелсон
Морис Антони Жанс Лоран Шано Максим Карлсон Дирк Пинту Мика   87' (Вейга Эрик (   87') Синани Данел   87' (Муратович Эдвин (   87') Мартинс Кристофер   32' Баррейро Леандро Тилль Оливье   46' (Девилль Морис (   46') Родригес Жерсон Тилль Себастьян   46' (Yvandro Borges Sanches (   46')
Запасные: Селимович Вахид Малгет Кевин Кипс Тим Омосанья Майкл Джогович Элдин Пиментель Диого Скендерович Алдин Щон Ральф
12 октября. Стадион "Алгарве" (Фаро).

До отчётной встречи Португалия выиграла у Люксембурга одиннадцать раз подряд, а ровно тридцать лет назад (12 октября 1991 года) между ними была ничья 1:1 в товарищеском матче. Если копнуть ещё глубже, то в 1961 году в отборочном этапе к чемпионату мира Люксембург обыграл Португалию 4:2, то была дебютная игра Эйсебио в футболке «европейских бразильцев».

Понятно, что это единичные случаи, но всё равно «красных львов» лучше не недооценивать. Хоть это и карликовая сборная, в последние годы она добилась определённого прогресса. Кстати, в Люксембурге есть клуб именно с таким названием – «Прогрес», представляющий Ниденкорн. Португальцам тем более нельзя было расслабляться, что они рискуют уступить первое место в группе Сербии. В последние несколько лет у них был опыт финиширования в отборочных группах позади сборных России и Украины.

Начало матча в Фару получилось нетривиальным. Редко доводиться лицезреть два пенальти в первые двенадцать минут (с интервалом в пять минут), но гости не оставляли арбитру вариантов, кроме как указывать на точку. Бернарду Силва был завален в чужой штрафной Себастьяном Тиллем, а Криштиану Роналду – вратарём Морисом.

Оба одиннадцатиметровых исполнял, конечно же, Роналду, но пробил он с точки три раза, потому что второй пенальти ему пришлось перебивать из-за раннего вбегания в штрафную нескольких игроков. В общем, Криштиану реализовал все три свои попытки, и «красно-зелёные» без затягивания повели 2:0. В подобных матчах фаворитам хорошо быстро забивать, чтобы не чувствовать давление, и хозяевам удалось сделать дважды.

Такой счёт держался недолго. На 17-й минуте Бернарду Силва на правом фланге отдал короткий пас на Бруну Фернандеша, тот пробил в сторону дальнего угла, и через руку вратаря мяч нашёл себя в сетке (3:0). Португалия не настаивала на постоянных угрозах чужим воротам, но периодически острила только она. К примеру, в конце тайма Андре Силва подготовил почву для третьего гола Роналду, а КриРо не переиграл Мориса.

Исход матча стал известен почти со стопроцентной вероятностью, но Роналду очень хотелось оформить хет-трик. Лавры Джикии не давали ему покоя, и он зарядил пушку через себя – Морис отбил на угловой. Однако на подаче этого корнера вратарь гостей явно сплоховал. Ошибившись на выходе, он позволил Пальинье легко переправить мяч в ближний угол (4:0). Произошло это на подступах к 70-й минуте.

Люксембуржцам нужно отдать должное – они всё-таки сподобились на свой голевой момент. Жерсон Родригес получил шанс справа от чужих ворот с острого угла, но не подобрал такой ключ, который вскрыл бы замок Руя Патрисиу. Так что уезжают «красные львы» из южной части Португалии без единого мяча и с разгромом 0:5.

0:5, потому что Роналду ведь не ушёл с поля без хет-трика. На 87-й минуте он доставил головой в правый угол диагональ слева от Рубена Невеша. Учитывая победу сербов над азербайджанцами, судьба первого места в группе А точно решится в последнем туре в матче Португалия - Сербия.

Кирилл Иванцов

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окончен Албания 0:1 Польша
окончен Сан-Марино 0:3 Андорра
окончен Сербия 3:1 Азербайджан
окончен Португалия 5:0 Люксембург
окончен Швеция 2:0 Греция
окончен Косово 1:2 Грузия
окончен Литва 0:4 Швейцария
окончен Болгария 2:1 Северная Ирландия
окончен Украина 1:1 Босния и Герцеговина
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