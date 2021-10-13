Роналду вышел на первое место в истории футбола по числу хет-триков за сборную

Закончился матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Португалии и Люксембурга. Португальцы забили в ворота соперника 5 безответных голов.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в этой встрече отметился хет-триком. Нападающий забивал голы на 8-й, 13-й и 87-й минутах.

Стоит отметить, что для футболиста этот хет-трик стал 10-м за национальную команду. Это абсолютный рекорд в истории футбола.

В карьере Криштиану это уже 58-й хет-трик.