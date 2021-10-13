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Чемпионат мира по футболу 2022

Роналду вышел на первое место в истории футбола по числу хет-триков за сборную

13 Октября 2021 • 00:19 Комментировать (1)
Португалия
5:0
Люксембург
окончен

Закончился матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Португалии и Люксембурга. Португальцы забили в ворота соперника 5 безответных голов.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в этой встрече отметился хет-триком. Нападающий забивал голы на 8-й, 13-й и 87-й минутах.

Стоит отметить, что для футболиста этот хет-трик стал 10-м за национальную команду. Это абсолютный рекорд в истории футбола.

В карьере Криштиану это уже 58-й хет-трик.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Люксембурга
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Комментарии (1)
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KatyX
13 Октября 2021 в 01:18
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