Роналду вышел на первое место в истории футбола по числу хет-триков за сборную

Закончился матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Португалии и Люксембурга. Португальцы забили в ворота соперника 5 безответных голов.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в этой встрече отметился хет-триком. Нападающий забивал голы на 8-й, 13-й и 87-й минутах.
Стоит отметить, что для футболиста этот хет-трик стал 10-м за национальную команду. Это абсолютный рекорд в истории футбола.
В карьере Криштиану это уже 58-й хет-трик.
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Литва
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0:4
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Швейцария
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окончен
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Болгария
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2:1
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Северная Ирландия
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окончен
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Украина
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1:1
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Босния и Герцеговина
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окончен
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Фарерские острова
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0:1
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Шотландия
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окончен
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Дания
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1:0
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Австрия
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окончен
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Израиль
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2:1
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Молдова
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окончен
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Англия
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1:1
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Венгрия
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окончен
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Албания
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0:1
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Польша
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окончен
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Сан-Марино
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0:3
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Андорра
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окончен
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Сербия
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3:1
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Азербайджан
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окончен
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Португалия
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5:0
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Люксембург
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окончен
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Швеция
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2:0
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Греция
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окончен
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Косово
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1:2
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Грузия
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