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Чемпионат мира по футболу 2022

Роналду прокомментировал разгромную победу над Люксембургом

13 Октября 2021 • 08:31 Комментировать
Португалия
5:0
Люксембург
окончен

Главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду высказался относительно победы над командой Люксембурга (5:0) в поединке восьмого тура квалификации чемпионата мира-2022.

«Очередная победа и еще один шаг к нашей цели. Исторический вечер! Намного легче играть при своих болельщиках, которые поддерживают нас на протяжении всей встречи. Я хочу продолжать побеждать, это заложено в моей ДНК. Вперед, парни», - гласит сообщение 36-летнего нападающего в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в прошедшем поединке Роналду отметился тремя забитыми мячами.

Португалия занимает второе место в группе А, отставая от лидирующей Сербии на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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