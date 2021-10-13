Реакция «Манчестер Юнайтед» на хет-трик Роналду в матче с Люксембургом

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» прокомментировала успешное выступление нападающего Криштиану Роналду в поединке квалификационного раунда чемпионата мира-2022 против сборной Люксембурга (5:0). Во вчерашнем матче 36-летний португалец отметился тремя забитыми мячами.

В официальном твиттер-аккаунте «красных дьяволов» опубликована фотография КриРо с подписью: «В собственной лиге».

После шести проведенных туров португальская команда имеет в своем активе 16 баллов и занимает второе место в таблице группы А. Роналду и компания отстают от лидирующей Сербии на один пункт.