​Роналду оформил дубль за 13 минут поединка с Люксембургом, реализовав два 11-метровых

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль за первые 13 минут поединка квалификации ЧМ-2022 с Люксембургом. Нападающий реализовал два 11-метровых.

В 182 поединках за сборную Португалии Роналду забил 114 мячей, сделав 41 результативную передачу. Со сборной Португалии Криштиану выиграл Евро-2016, а также завоевал бронзу Евро-2012 и серебро Евро-2004. Также он помог команде выиграть Лигу наций УЕФА в 2019 году.

В предыдущем поединке с Катаром Роналду побил рекорд испанского защитника Серхио Рамоса, который провёл 180 матчей за сборную.

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча доступна на портале LiveResult.