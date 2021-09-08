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Кассано – об Иммобиле: «Чиро не знает, как играть в футбол, он боится трогать мяч»

08 Сентября 2021 • 08:53 Комментировать (2)
Италия
...
Литва
1.05 13.50 40.00
Через 10 ч. 35 мин.

В сентябре сборная Италии пока не добыла ни одной победы, сыграв вничью с Болгарией и Швейцарией, но при этом установила новый мировой рекорд. Однако, на родине итальянских футболистов взялись критиковать за качество продемонстрированного футбола.

Одним из таких стал бывший форвард сборной Антонио Кассано, который негативно высказался в адрес лучшего форварда национальной команды на данный момент, Чиро Иммобиле. «Чиро уже забил 150 голов за «Лацио», но я придерживаюсь своего мнения, что он не умеет играть в футбол. По нему видно, что он боится находится на поле, трогать мяч. Когда ему отдают пас, он не знает, что делать дальше», - сказал Кассано по ходу программы BoboTV на местном телевидении.

Напомним, что в текущем сезоне Иммобиле уже отличился четырьмя мячами в Серии А, возглавив гонку бомбардиров.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Антонио Кассано Чиро Иммобиле
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
08 Сентября 2021 в 11:00
Кассано, а чего добился ты?
Ale10JUFC
08 Сентября 2021 в 10:30
Про игру Чиро в сборной полностью согласен с Кассано.
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