Кассано – об Иммобиле: «Чиро не знает, как играть в футбол, он боится трогать мяч»

В сентябре сборная Италии пока не добыла ни одной победы, сыграв вничью с Болгарией и Швейцарией, но при этом установила новый мировой рекорд. Однако, на родине итальянских футболистов взялись критиковать за качество продемонстрированного футбола.

Одним из таких стал бывший форвард сборной Антонио Кассано, который негативно высказался в адрес лучшего форварда национальной команды на данный момент, Чиро Иммобиле. «Чиро уже забил 150 голов за «Лацио», но я придерживаюсь своего мнения, что он не умеет играть в футбол. По нему видно, что он боится находится на поле, трогать мяч. Когда ему отдают пас, он не знает, что делать дальше», - сказал Кассано по ходу программы BoboTV на местном телевидении.

Напомним, что в текущем сезоне Иммобиле уже отличился четырьмя мячами в Серии А, возглавив гонку бомбардиров.